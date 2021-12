Appelé à se prononcer, Samuel Eto’o a réagi quant à la tenue de la CAN 2021 la date prévue.

Reporter la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2021 ? Pas question pour Samuel Eto’o Fils. Le nouveau Président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a indiqué qu’il ne voyait aucune contrainte pour la tenue de la compétition, qui se déroulera dans son pays malgré les nombreuses spéculations.

« Pourquoi elle n’aurait pas lieu ? Je ne vois pas. En tout cas, la fédération que je représente défendra avec toute énergie la tenue de cette CAN. Si l’Euro s’est joué en pleine pandémie, avec des stades pleins, pourquoi pas la CAN ? Il faut qu’on se dise clairement les choses », a déclaré Eto’o dans entretien avec Canal+

#TDA 🌍 – Le nouveau président de la FECAFOOT 🇨🇲, @SamuelEtoo, se livre sur la tenue ou non de la prochaine CAN. Et il ne cache pas son exaspération.. #CAN2021 pic.twitter.com/y5cpXw3wPl

— CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) December 20, 2021