Le président de la Caf, Patrice Motsepe et sa délégation avec notamment son vice-président, Me Augustin Senghor, vient d’arriver à Yaoundé pour une réunion d’urgence concernant la tenue de la CAN au Cameroun alors que la pression s’intensifie pour le report de cet événement.

Actuellement au Cameroun avec sa délégation, le président de la CAF, Patrice Motsepe a lâché une déclaration sur cette réunion qu’on pourrait qualifier d’extraordinaire. « C’est ma patrie et c’est la patrie de toute l’Afrique. Je suis confiant pour faire cette CAN au Cameroun un grand succès. Au sortir de nos rencontres d’aujourd’hui et de demain, nous allons nous adresser à vous », a déclaré Patrice Motsepe.

Toutefois, Mr Motsepe a laissé entendre un discours rassurant quant à l’équivoque sur la tenue ou non de la Coupe d’Afrique des Nations qui devrait démarrer le 9 janvier prochain. « Mais je suis confiant car le Cameroun est une grande nation de football qui a prodigué autant de fierté a son peuple et à l’Afrique toute entière. Nous ferons un feedback pour rassurer le monde. Nous sommes confiants car nous avons l’engagement de nos peuples et celui de tout le football africain », a-t-il déclaré à son arrivée à Yaoundé.

Le Président de la @CAF_Online Patrice #Motsepe vient d’arriver au Cameroun 🇨🇲 pour une réunion, ceci intervient alors que la pression s’intensifie pour l’annulation de la #TotalEnergiesAFCON2021. Les autorités camerounaise doivent convaincre. @africanews @africanewsfr pic.twitter.com/dAaowxhMc9 — KOUAM JOEL HONORE (@honore123) December 20, 2021

