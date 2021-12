En conférence de presse d’après match dimanche, l’entraîneur du Napoli a évoqué la participation de certains de ses joueurs à la CAN 2021.

En difficulté durant ces derniers matchs avec deux défaites et un nul alignés, Naples a retrouvé des poils de la bête en Championnat. Ce dimanche, la formation de Luciano Spalletti a pris le meilleur sur un adversaire direct, l’AC Milan, qu’elle a battu par 1 à 0 à San Siro, lors de la 18e journée de Serie A.

Un court et important succès qui ne fait tout de même pas enflammer le technicien italien au vue des conditions qu’il doit affronter au cours des prochaines semaines. En effet, Luciano Spalletti devrait composer sans le capitaine du Sénégal Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen, Zambo Anguissa, Adam Ounas .

Ces principaux joueurs cités devraient joindre leur sélection respective au mois de janvier pour participer à la CAN 2021 au Cameroun (9 janvier-6 février 2022). Des absences de cadre dans l’effectif de l’actuel deuxième de Serie A, qui provoquent naturellement une certaine crainte chez son entraîneur.

« Nous ne devons plus penser à remporter les matchs comme nous le faisons il y a peu, sans observer ce que font les autres clubs. Le Championnat est encore très long. Il y a encore ce ‘monstre invisible’, la Coupe d’Afrique des Nations, qui te prend des joueurs du vestiaire, sans savoir quand tu les retrouveras, ni quoi faire », déclare Spalletti.

Et de poursuivre : « Nous avons quatre joueurs concernés. Nous sommes l’équipe du haut de tableau la plus concernée. Mais si l’équipe a la même implication que ce soir, ce sera plus facile. Tous les joueurs sont à disposition et encouragent leurs coéquipiers, même s’ils ne jouent pas. »

