37 coureurs élite, issus de 5 clubs dakarois étaient en piste, hier dimanche 19 décembre, pour déterminer le champion de la région de Dakar. Les Allées du Centenaire ont servi de circuit fermé à 28 coureurs sur 60 km.

Les passionnés du vélo ont assisté dimanche à la résurrection de la discipline dans la capitale sénégalaise, une semaine après le Grand Prix de Dakar. Après plus de 4 ans d’absence, ce championnat s’est tenu sur les Allées du Boulevard du Centenaire. Une course réservée aux élites dakaroises, qui a tenu toutes ses pro messes. 5 clubs ont engagé la compétition : Vélo Passion, Bomthi Sport, Team Creuse, Vélo Club A. Cissé et Caïmans. Sur les 36 inscrits, seuls 28 étaient finale ment au départ.

En effet, Amsatou Sèye dit Amsa, dossard 64 sur le dos, est le premier à avoir franchi la ligne d’arrivée, avec plus d’un tour d’écart sur ses concurrents. Un fossé qu’il a créé à 12 tours du terme, grâce à une échappée que les autres ont eu du mal à suivre. Il termine avec un temps de 1’44″12″.

Comblé par son succès, Séye en livre les clés : «Le cyclisme est le plus dur parmi les sports. C’est l’expérience qui a fait la différence, c’était plus difficile pour les débutants. Quand on doit faire 40 tours, il faut être stratégique. Je ne pouvais pas rester dans le peloton, c’est pour quoi je me suis échappé. Cette performance, je la dois à beau coup d’entraînement», avoue-t-il. Son coéquipier de Caïmans, Cheikhouna Cissé, est arrivé en seconde position et Baye dame, pensionnaire de Vélo Passion, complète le podium avec un temps de 1’46″22.

Avec Stades