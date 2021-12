Kaba Diawara, le nouveau sélectionneur national de la Guinée, un des adversaires du Sénégal à la CAN, a fait appel au moins à sept jeunes footballeurs dans la sélection devant prendre part à la compétition programmée du 9 janvier au 6 février au Cameroun.

Certains parmi ces nouvelles recrues n’ont pas encore joué pour le Syli national. C’est le cas du milieu de terrain Moriba Kourouma ancien joueur du FC Barcelone qui évolue depuis cette saison RB Leipzig (Allemagne).

En plus de l’ancien pensionnaire de la Masia (académie du FC Barcelone), Diawara a intégré dans sa liste des 27, d’autres jeunes footballeurs Lamarana Diallo (Grenoble), Saidou Sow (ASSE), Morgan Guilavogui (Paris FC), Mory Konaté (Saint-Trond), Aguibou Camara (Olympiacos) et l’attaquant de Clermont Foot, Mohamed Bayo auteur de neuf buts pour sa première saison en ligue 1 française.

L’ancien attaquant du Syli a décidé de garder ses cadres Amadou Diawara (AS Roma, Italie), Naby Keïta (Liverpool, Angleterre) et Issiaga Sylla (Toulouse, France) pour que ne citer que ces trois joueurs. Deux joueurs locaux du Horoya AC, à savoir le gardien Moussa Camara et le milieu Morlaye Sylla sont présents dans la sélection qui a prévu de se préparer au Rwanda.

La Guinée, à l’instar du Sénégal contre lequel il va jouer le 14 janvier à Bafoussam, fera son stage de préparation au Rwanda, ont rapporté les médias locaux. Outre le Sénégal et la Guinée, les deux autres équipes de la poule B sont le Malawi et le Zimbabwe.

Voici la liste des 27 sélectionnés :

Gardiens : Aly Kéita (Östersund/Suède), Ibrahima Koné (Hibernians PC Paola/Malte), Moussa Camara (Horoya AC/Guinée)

Défenseurs : Issiaga Sylla (Toulouse FC/France), Pa Konaté (Botev Plovdiv/Bulgarie), Saidou Sow (AS Saint Étienne/France), Ibrahima Sory Conté (Niort/France), Florentin Pogba (Sochaux/France), Mohamed Aly Camara (Young Boys de Berne/Suisse), Ousmane Kanté (Paris FC/France), Mickael Dyrestam (AD Xanthi/Grèce), Antoine Conté (CS Universitatea Craiova/Roumanie)

Milieux : Amadou Diawara (AS Roma/Italie), Ibrahima Cissé (RFC Seraing/Belgique), Mory Konaté (Saint-Trond/Belgique), Moriba Kourouma (RB Leipzig/Allemagne), Mamadou Kané (Neftchi Baku/Azerbaïdjan), Morlaye Sylla (Horoya AC/Guinée), Aguibou Camara (Olympiacos/Grèce), Naby Kéita (Liverpool/Angleterre), Ibrahima Sory Conté Maibra (Bnei Sakhnin FC/Israël)

Attaquants : Seydouba Soumah (Al Kuwait SC/Koweït), Morgan Guilavogui (Paris FC/France), Lamarana Diallo (Grenoble/France), Martinez Kanté (FC Kairat Almaty/Kazakhstan), Mohamed Bayo (Clermont/France), Sory Kaba (OH Louvain/Belgique)

