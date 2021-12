IGFM a décidé d’entrer en contact avec les agents des deux lutteurs. Aziz Ndiaye agent de Balla Gaye 2 a fait savoir qu’affronter Boy Niang 2 n’est pas une priorité pour l’heure et lui demande de faire ses preuves d’abord. De son coté, Bourkhane a soutenu que c’est « un contrat qui nous lie. »

« C’est une rumeur et on ne peut se s’y fier. C’est un contrat qui nous lie et tout est écrit même si la date du combat n’est pas définie. Mais cela reste un contrat. Quand tu tombes je ne vais pas t’affronter. Cela n’existe nulle part. Je ne tiens pas en considération ces genres de propos. Souvent, je me dis que celui qui le dit, c’est dans le cadre de l’amateurisme.

Quand on signe un contrat avec quelqu’un, on ne va jamais y inclure une défaite empêchera un combat de se tenir. Cela n’existe pas dans le contrat et pourtant Gaston (promoteur) avait été tout expliqué disant que cela n’existe pas dans le contrat. On va lutter quand le promoteur programmera le combat. C’est aussi au promoteur de fixer les dates. », nous fait savoir IGFM