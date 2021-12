Allons-nous assister à la première titularisation de Mbaye Niang ce dimanche en Coupe de France ?

Arrivé à Bordeaux le 24 septembre dernier, il n’a pas encore pu démarrer une rencontre. Aujourd’hui, il compte 126′ de jeu et un but en 7 apparitions. Interrogé par Sud Ouest, il explique ce dimanche qu’il se sent bien et disposé à commencer un match. La rencontre de coupe de France est l’instant parfait pour lui donner un peu plus de temps de jeu. Extraits.

« J’avais besoin de cette transition »

Mbaye Niang : « J’avais un préparateur individuel cet été, mais préparer ton corps et ton cœur est une chose, les mouvements avec les coéquipiers en sont une autre. Même les frappes ! Le coach m’a dit qu’il ne voulait pas que je me pète, donc on a suivi un programme. J’avais besoin de cette transition. Si j’avais eu de l’avance, j’aurais commencé, mais mon but n’est pas de rentrer sur le terrain pour faire plaisir aux gens et me péter, c’est plutôt de finir la saison. Là, je suis prêt à être titulaire. Mais bon, il reste deux matchs avant la trêve, et puis on vient de gagner un match, il n’y a pas nécessairement besoin de changer », lit-on sur webgirondins.

wiwsport.com