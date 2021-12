Quelques mois après, Mbaye Niang est revenu sur son aventure éphémère à Al-Ahli. L’attaquant sénégalais emploie des mots à la sienne pour raconter son passé dans le football saoudien.

De l’extrême ouest de la France au bord de la mer Rouge, cette aventure n’aura duré que cinq petits mois, d’autres diront même moins. Comment ça s’est soldée concrètement, seul lui sait. Parti de Rennes pour rejoindre Al-Ahli, Mbaye Niang n’a pas fait long feu dans la Saudi Arabian League, le football élite de l’Arabie Saoudite.

Sur une demi-saison, Mbaye Niang n’aura porté les couleurs d’Al-Ahli qu’à cinq reprises pour zéro but. Maintenant de retour en France, où il a déposé ses baluchons chez les Girondins de Bordeaux, l’attaquant international sénégalais (15 sélections, 4 buts) s’est fait un récit d’avant et après Djeddah.

« J’ai refusé plein d’offres, y compris en France. Je voulais partir. Un jour, au mois de février, je venais de me réveiller, on m’a appelé pour me dire : ‘Ce club en Arabie Saoudite te veut à tout prix, tu veux faire quoi ?’ J’étais mal luné et j’ai répondu : ‘Je pars’. Je marche comme ça », avance celui qui fête son 27e anniversaire ce dimanche.

Et de poursuivre : « Ils m’ont très bien accueilli. Un mois après, j’étais posé chez moi et je me suis dit : ‘Qu’est-ce que tu fous là ? T’es fou’. Le football là-bas, c’est nul. (…) A la fin, je ne m’entraînais même plus. Je venais, je m’asseyais et je regardais. Ils m’ont dit que je pouvais partir si je voulais. Au moins, j’ai vu que ça ne me plaisait pas. »

wiwsport.com