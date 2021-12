Pour le déplacement à Bergerac en Coupe de France cet après programmé à 12h45 Gmt, la composition du onze grenat au coup d’envoi compte 5 sénégalais.

Le FC Metz entre en lice en 32ème de finale de la Coupe de France, ce dimanche à 13h45, face à Bergerac, une formation de National 2. Frédéric Antonetti qui a emmené 23 joueurs en Dordogne pour disputer cette rencontre a titularisé quatre joueurs sénégalais. Il s’agit des attaquants Ibrahima Niane, Cheikh Tidiane Sabaly et Pape Ndiaga Yade et des milieux Pape Matar Sarr et Amadou Salif Mbengue. Par contre, le FC Metz devra se passer des services de Lamine Gueye, le jeune joueur est blessé à la cheville.

