L’équipe nationale d’Algérie, champion en titre, s’est offert un nouveau titre en remportant la coupe arabe hier.

Une compétition co-organisée pour la première fois par la Fédération internationale de football association et la Fédération du Qatar de football rassemblant toutes les équipes masculines arabes (16). C’est d’ailleurs à Doha que se sont tenus les matchs de cette 10e coupe arabe qui a démarré le 18 novembre passé.

La finale a eu lieu hier et s’est disputée entre l’Algérie et la Tunisie. Les Fennecs l’ont remporté (2-0). Des réalisations de Amir Sayoud et Yacine Brahimi. Championne d’Afrique en titre, l’équipe nationale d’Algérie qui logeait dans le groupe Da remporté tous ses matchs dans cette compétition, éliminant le Maroc, le Qatar et la Tunisie pour se hisser au sommet.

A la tete de la sélection durant cette compétition, Madjid Bougherra a déclaré. « On est champions avec une équipe qui n’a jamais joué ensemble avant ce tournoi, c’est une équipe mixée qui n’a eu que deux séances d’entraînement avant le début de la compétition. (…) Ce qu’on retient c’est aussi la discipline tactique, nous avons été plus porté physiquement et mentalement. On nous as mis favoris et à la fin on est champions. (…)La clé du succès pour moi c’est la mentalité de mes joueurs, l’envie de gagner quand ils portent le maillot de l’Algérie. »

The top 3 players at the #FIFArabCUp 🇩🇿 Yacine Brahimi 🥇

🇩🇿 Youcef Belaili 🥈

🇶🇦 Akram Afif 🥉 pic.twitter.com/Yx1CtVDMcL — Walid Ziani (@bylka613_) December 18, 2021

