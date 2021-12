En se rendant au Molineux Stadium pour défier Wolverhampton dans cette 18e journée du Championnat d’Angleterre, Chelsea comptait prendre les trois points pour ne pas trop décrocher au classement et sur la première place de Premier League. Mais c’est trop demandé aux Blues ces dernières semaines.

Incapables de trouver le chemin des filets pour la première fois depuis la défaite face à Manchester City, lors de la 6e journée (0-1), les hommes de Thomas Tuchel ont logiquement concédé un deuxième nul d’affilée (0-0). Ils restent tout de même 3es mais voient Manchester City prendre six points d’avance en tête.

The points are shared at Molineux.#WolChe pic.twitter.com/pVksNrMhcl

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 19, 2021