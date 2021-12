Le Jaraaf accueille l’AS Pikine, ce samedi après-midi, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.

Tout semble annoncé un match très disputé entre deux formations en quête de regain en ce début de Championnat. L’entraîneur de l’AS Pikine, Massamba Cissé, s’attend en tout cas à une rencontre spectaculaire au Stade Iba Mar Diop samedi après-midi (16h30).

« C’est un match très attendu. Je pense que les confrontations entre les deux équipes ont toujours assuré du spectacle et je m’attends à vivre la même chose demain (aujourd’hui). De notre côté, on doit être conscient qu’on affronte le plus grand club du Sénégal, mais nous connaissons nos objectifs », a indiqué Massamba Cissé en conférence de presse.

