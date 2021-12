Après 4 ans de léthargie, le championnat régional cyclisme de Dakar revient ce dimanche aux allées du Boulevard du Centenaire. 37 coureurs élite seront en piste pour une course de 60 km.

Le championnat régional de cyclisme de Dakar va être ressuscité ce dimanche. En effet, après 4 ans sans compétition de ce genre, cette épreuve de course de vélo, organisée par la Ligue régionale, marque son retour ce week-end. 37 coureurs seront en piste pour une course de 60 km, qui se déroulera sur les allées du Boulevard du Centenaire. Les coureurs vont faire 40 fois le tour des Allées du Centenaire. Selon le président de la Ligue régionale, Eric Ibra Guèye, cette course ne concerne que les élites. Le départ sera donné à 9 heures et aucun montant ne sera attribué.

« La Ligue de Dakar remet au goût du jour cette course pour stimuler les clubs à licencier le maximum de coureurs. Elle va déterminer le champion de la région. Il n’y aura qu’un prix, une course et un maillot, celui du vainqueur« , décrit M. Guèye, qui pris la tête de l’instance régionale en mars dernier. « On attendait une structuration et c’est ce qui a été fait. Donc, on a un programme bien déterminé ave des licenciés UCI (Union Cycliste Internationale). Par cette course de dimanche, le président espère relancer et redynamiser cette épreuve. Il vise à organiser « 20 épreuves en 2022 pour sortir les pépites. On est dans une phrase de redynamisation« , conclut-il.

