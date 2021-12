La Chorale Roanne et son pivot Boubacar Touré se déplaçaient sur le parquet de Gravelines-Dunkerque ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Betclic Elite.

Mais Les Ligériens ont vu leur belle série de quatre victoires de rang être stoppée avec cette défaite (82-70). La faute à un Marcquise Reed en forme (28 points et 5 rebonds) et un Vafessa Fofana de gala (12 points, 3 passes et 2 contres).

Le lion Boubacar Touré a pourtant tout donné dans la raquette. Il a même terminé meilleur joueur côté Roanne (14 points, 8 rebonds), mais c’était insuffisant pour remporter ce duel.

Fin du match | @BCMBasket 82-70 Roanne En retrait offensivement ce soir, la série de 4 victoires consécutives s'arrête à Sportica

Rendez-vous à Vacheresse jeudi 20h pour le match des journées de Noël avec la réception du @MSB_Officiel !#BCMCHO #ChoraleNation #BetclicELITE pic.twitter.com/6n9bmLKkAM — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) December 17, 2021

