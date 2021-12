Auteur de 26 points, 10 rebonds, 2 passes décisives et 5 contres en 29 minutes, Tacko Fall a terminé 2e meilleur scorer de son équipe qui s’est malheureusement inclinée (138-106) devant Motor City. Son duo avec Malik Newman (28 points) n’a pas suffi à la franchise de Cleveland pour prendre le dessus.

Tacko Fall & Malik Newman were all-around studs for the @ChargeCLE tonight!

Fall: 26 PTS (career-high), 10 REB, 5 BLK

Newman: 28 PTS, 8 AST, 6 3PM, 4 STL (career-high) pic.twitter.com/vCYqHbWFwe

— NBA G League (@nbagleague) December 18, 2021