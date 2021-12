L’actualité de la coupe d’Afrique des nations est marquée cette semaine par la menace des clubs européens de ne pas libérer les joueurs africains en raison du contexte sanitaire. L’entraîneur du Maroc a tapé sur la table .

La menace de l’association européenne des clubs (ECA) n’a pas laissé de marbre le technicien franco-bosnien. Vahid Halilhodzic a fait part de ses craintes sur la tenue de la CAN. Dans un entretien avec l’AFP, il a déclaré : «Avec la situation sanitaire, c’est de plus en plus compliqué et difficile. Il y a une grosse question, aura-t-elle lieu ou pas ? Pour l’instant, c’est une grosse bataille entre différents lobbyings».

En Europe, c’est un bras de fer entre les clubs et les sélections pour libérer les joueurs. Pour le sélectionneur du Maroc, il n’est pas question de négocier avec les principaux concernés.

«Vraisemblablement, ce sera un gros problème d’avoir tous les joueurs qui jouent en Europe. De mon côté, si le joueur ne vient pas, cela veut dire que son attachement à l’équipe nationale n’est pas assez présent […], je peux refuser de prendre dans le groupe quelqu’un qui refuse de venir, même si la menace existe de la part des clubs. Il peut dire au revoir à l’équipe nationale».

La coupe d’Afrique des nations démarre le 9 janvier prochain. Les sélectionneurs ont jusqu’au 31 décembre pour dévoiler leur groupe de joueurs convoqués. Hier, la CAF et le COCAN 2021 ont rendu public le communiqué concernant le protocole sanitaire.

wiwsport.com