La Confédération africaine de Rugby (Rugby Afrique) a décidé que les éliminatoires de la compétition pour les catégories hommes et dames, concernant le tournoi de l’Afrique Nord, vont être disputées en même temps et au même lieu (stade de l’Université d’Alexandrie) les Lionnes du Sénégal vont affronter la 2ème équipe de l’Égypte, ce vendredi, dans le but de bien démarrer le tournoi.