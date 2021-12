Tournoi régional d’Alexandrie qui s’est joué du 17 et 18 décembre vient de connaître son épilogue avec le sacre des Lionnes du Sénégal. Les dames de Babacar Diatta dit Babou ont réussi à remporter l’unique ticket qualificatif pour l’Africa Women’s Seven prévue en avril 2022, en Tunisie devant l’égyptien et l’Algérie.