Pape Abou Cissé fait parler de lui ses derniers temps mais pas pour son immense talent de défenseur. Devenu buteur décisif avec son club, l’Olympiacos, le Sénégalais s’est même offert un record historique du club.

Arrivé en Grèce en janvier 2017, pape Abou Cissé entre de plus en plus dans l’histoire de l’Olympiacos. En effet, auteur de 5 buts déjàa cette saison avec sa formation, il porte son compteur total à 14 réalisations depuis qu’il enfile le maillot Rouge et Blanc. Un bilan qui fait que le joueur sénégalais est devenu le défenseur étranger qui a marqué le plus de buts avec le cador grec.

Il devance ainsi des légendes du club tels que Julio Cesar (11), Omar Elabdellaoui (11), ou encore Botia (10), Melberg (9) et Semedo (7). A ce rythme, l’ancien joueur de l’Ajaccio portera la barre haute d’ici la fin de la saison. Il est clair qu’il deviendra une option offensive de plus pour son coach, Pedro Martins.

