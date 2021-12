Une troisième défaite de rang, voilà ce que Philadelphie a enregistré cette nuit face aux Nets de Kevin Durant. Malgré un excellent Joel Embiid, les Sixers ont encore cédé face à Brooklyn (114-105) sans Georges Niang.

Depuis leur succès retentissant sur Golden State, les Sixers sont retombés dans leurs travers. Le Sénégalais, Georges Niang (absent cette nuit) et ses partenaires ont ensuite enchainé une série de trois défaites. Après avoir perdu face aux Grizzlies, face au Heat, Phila a perdu cette nuit face aux Nets de Brooklyn. Un match où Joel Embiid et sa formation devait profiter des absences de taille chez la franchise de Kevin Durant qui leur promettait la victoire mais c’était sans compter sur le monstre de la NBA, KD.

Pas perturbée par les absents, Brooklyn livre un magnifique début de match. KD est déjà chaud, les jeunes se battent sur chaque ballon, la gonfle tourne bien, les shoots rentrent. Les Sixers se réveillent une première fois grâce au duo Embiid-Curry mais les Nets remettent un coup d’accélérateur dans la foulée pour valider leur excellente entame.

À la mi-temps, on peut légitimement craindre un blowout et c’est totalement mérité tant l’équipe D de Brooklyn est au-dessus. Au retour des vestiaires, Philly sonne la fin de la récré et ça commence à jouer au basket. De l’autre côté, la magie de la jeunesse semble épuisée, les pertes de balle se multiplient et Durant est obligé de faire le gros du boulot en solitaire. Embiid fait un gros chantier (32 points, 9 rebonds et 6 passes décisives), Philly grapille son retard et on arrive à un money time bien indécis.

Brooklyn va alors pouvoir compter sur un Big 2 inattendu pour arracher la décision : Kevin Durant et… Blake Griffin. Les Sixers reviennent au score à 3 minutes de la fin ? Durant enchaîne deux paniers, dont un 3+1 crucial, avant de servir sur un plateau Blake pour le tir du break. C’est encore lui qui vient porter le coup de grâce avec un jumper sur la tête de Jojo à 30 secondes du terme. Moins en verve ces derniers temps, Niang devrait retrouver ses sensations pour suppléer à son coéquipier camerounais qui est seul au regard des stats qu’il présente.

