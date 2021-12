Mawo Cissé et ses collaborateurs sont en train de discuter avec le staff de Gouye Gui et celui de Reug Reug dans le but de s’accorder sur l’essentiel et confirmer la date envisagée par la structure Sénégal Entertainment Group, c’est-à-dire le dimanche 13 février 2022, dans le camp de Gouye Gui les négociations ont été plus souples.

«Nous, à notre niveau, on a facilité les choses au promoteur. Nous sommes tombés d’accord sur le montant qu’on nous a proposé. Le mois de janvier et février, c’est la même chose, il n’y a pas une grande différence. J’ai parlé à mon lutteur, Gouye Gui, afin qu’il soit compréhensif. Le promoteur a souhaité le report du combat jusqu’au 13 février.

On doit l’accompagner dans cela. Si on créée de petits problèmes t à un promoteur, il risque de ne pas revenir la saison suivante. On a besoin de tous les promoteurs. Ce qui est arrivé à Siteu et Papa Sow était pire. Pourtant, ils n’ont jamais eu de rallonge financière de la part du promoteur. J’ai même parlé au manager de Reug Reug, Palla Diop, pour qu’il tente de convaincre son poulain à faire des concessions», nous dit Nass dans sSunu Lamb.

Avec Sunu Lamb