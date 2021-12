63,7% des supporters souhaiteraient voir des Coupes du Monde masculines plus fréquemment, 23,3% ont répondu « peut-être », 11% y sont opposés et 2% sont « sans opinion ».

52,4% des supporters souhaiteraient voir des Coupes du Monde féminines plus fréquemment, 28,4% ont répondu « peut-être », 13,5% y sont opposés et 5,7% sont « sans opinion ».

La catégorie d’âge la plus favorable à une fréquence accrue des Coupes du Monde masculine et féminine est celle des « 25-34 ans » et la plus opposée, celle des « plus de 55 ans ».