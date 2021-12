Joseph Antoine Bell dit ne pas comprendre la menace des clubs européens de ne pas libérer les joueurs africains pour la Can 2021. Coup de gueule de l’ancien gardien de but des Lions Indomptables.

L’ancien gardien des Lions Indomptables du Cameroun, Joseph Antoine Bell, a relevé les incongruités de la menace des clubs européens de ne pas libérer les joueurs africains pour la Can 2021.

Dans une déclaration, la légende camerounaise du football dit ne pas comprendre les menaces proférées par les clubs européens qui compteraient bloquer les joueurs africains pour la Can en raison de la situation sanitaire liée au Covid-19.

Pour l’ancien gardien, cette décision n’aura aucune base légale si l’on en arrive là. Il assure par ailleurs que la situation sanitaire est plus plausible en Europe qu’en Afrique.

«Que les Européens arrêtent de nous raconter des histoires. Le virus est chez eux mais le championnat de France ne s’est pas arrêté. Les Anglais ont joué hier, ils joueront aujourd’hui et demain», a asséné l’ancien Lion.

Dans une correspondance à la Fifa, les clubs européens ont menacé de ne pas laisser les joueurs africains rentrer dans leurs pays respectifs pour la Can qui se tiendra du 9 au 6 février 2022 au Cameroun. Si l’Association des clubs européens de football (Eca) évoque les raisons sanitaires, plusieurs observateurs assurent qu’il s’agit d’un nouveau sabotage contre cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.

Mais dans ce tohu-bohu, la Caf se montre sereine et travaille d’un commun accord avec les autorités camerounaises pour une meilleure organisation de cette Can dont le coup d’envoi est prévu dans plus de trois semaines au stade Olembé.

Malgré l’arrivée de Eto’o : Matip avec le Cameroun, c’est définitivement non !

Très performant avec Liverpool, Joël Matip reste en revanche en retrait de la sélection du Cameroun depuis le Mondial 2014, à l’exception d’un retour éclair à l’automne 2015. A l’approche de la Can 2021 (9 janvier-6 février 2022) qui a lieu au pays, de nombreuses rumeurs ont fait état ces dernières semaines d’un possible retour du Red en sélection, comme son père l’aimerait. Mais cette possibilité a été définitivement écartée par l’entraîneur du défenseur central, Jürgen Klopp.

«Je lui ai parlé et il a dit non. Ce ne sont que des rumeurs à travers le monde, sans rien derrière», a dit le technicien en conférence de presse. Rappelons que le natif de Bochum ne figurait pas de toute façon dans la présélection de 40 joueurs dévoilée la semaine dernière par le sélectionneur, Toni Conceiçao, qui s’est fait une raison dans ce dossier.

Avec actucameroun