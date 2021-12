Le QPR connaît une première partie de saison assez intéressante en Championship, dont il est situé dans une place de Play-offs.

Relégué en Championship à l’issue de la saison 2014-2015, Queens Park Rangers se bat depuis six ans pour revenir en Premier League. Et cette saison, par rapport aux dernières campagnes, la formation de Mark Warburton s’est bien lancée pour atteindre son objectif qui d’accéder à nouveau dans l’élite anglaise.

Après 22 journées de Championnat, le QPR a déjà remportés dix victoires pour cinq matchs nuls et six défaites. S’il est largué par Fulham ou Bournemouth, respectivement 1er et 2e au classement, le Club de White City occupe la cinquième place, synonyme de Play-offs à l’issue de l’exercice.

Une première partie de saison ambitieuse qui fait rêver les Rangers notamment leur portier international sénégalais Seny Timothy Dieng. Homme clé dans l’effectif de Mark Warburton, le joueur de 27 ans croit fortement au retour en Premier League de son équipe en fin de saison.

« Oui, définitivement. Nous nous débrouillons bien en Championnat et nous allons dans le bon sens. Nous avons une bonne équipe et nous avons juste besoin de croire en nous et je pense que tout est possible cette saison », assuré Seny Dieng lors d’un entretien accordé à Penalty.online.

