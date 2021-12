Le défenseur central de Gaziantep, Steven Caulker, qui bénéficie de la double nationalité anglo-sierra-léonaise, a finalement choisi de jouer pour les Leone Stars. Il a pourtant porté les couleurs de l’Angleterre.

C’est un gros coup que vient de réaliser la Fédération de Sierra Leone de football. Dans des propos rapportés par BBC Sport Afrique, le Président de l’instance dirigeante du football sierra léonais a déclaré que le joueur est désormais éligible a défendre leurs couleurs nationales. « Je peux confirmer que la FIFA vient d’autoriser à Steven Caulker à représenter la Sierra Leone », annonce Daddy Brima.

Une excellente « recrue » pour John Keister , sélectionneur de la Sierra Leone, qui va pouvoir compter sur un joueur expérimenté pour faire plus belle figuration à la CAN 2021 que les Leone Stars retrouvent après 25 ans d’absence. Né à Feltham en 1991 et formé à Tottenham, Steven Caulker a connu sa seule et unique sélection avec l’Angleterre en novembre 2012 lors d’une défaite (2-4) face à la Suède.

L’ancien défenseur de Cardiff City, Bristol City, Queens Park Rangers, Southampton ou encore Liverpool, actuellement coéquipier de l’international sénégalais Papy Djilobodji avait même marqué son premier et dernier but avec l’Angleterre ce jour-là. Avec Gaziantep, Steven Caulker a disputé 13 matchs et marqué deux buts en Championnat cette saison.

Voilà donc une option défensive pour la Sierra Leone, qui partage son groupe à la CAN 2021 avec l’Algérie, la Guinée Equatoriale et la Côte d’Ivoire.

wiwsport.com