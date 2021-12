Arrivé à Teungueth FC lors de la saison 2020-2021, l’international U20 sénégalais, Paul Valère Bassène, a pris du galon dans l’effectif de Youssouph Dabo. Dans cet entretien, le jeune attaquant se prononce sur le début de saison, entre autres sujets.

Paul, vous avez débuté la saison par un doublé. C’est déjà la course au titre de meilleur buteur cette saison ?

Nous avons bien débuté la saison avec une victoire face face à l’AS Douanes (2-0), puis des nuls face à Diambars FC et à l’US Gorée. C’est bien face à trois bonnes équipes. Je suis très content de mes coéquipiers qui m’ont permis d’inscrire ce doublé. Ça fait du bien pour un attaquant de marquer, surtout un doublé. C’est une bonne chose pour l’équipe et moi. Maintenant, je dois me battre pour aider le groupe à être devant. Pour le titre de meilleur buteur, on va se battre et continuer le travail pour être performant.

Vous êtes repositionné au cœur du jeu. C’est plus de responsabilités pour vous ?

C’est vrai que ma position a changé, je jouais en pointe ou sur le côté. Je suis à la disposition de l’équipe et de l’entraîneur qui m’aide beaucoup à aller de l’avant. Nous sommes une équipe, nous avons tous des responsabilités dans le jeu et au sein de l’équipe. C’est à moi de montrer ce que je peux apporter pour permettre à l’équipe de progresser. Je dois donner le maximum de moi et répondre présent.

Êtes-vous prêt à endosser le rôle de leader technique de cette équipe de Teungueth FC ?

On est une équipe et pour le moi, le collectif prime sur tout. Mais je suis dans l’obligation de répondre présent quand je suis sur le terrain, marquer des buts ou faire marquer mes coéquipiers. L’objectif, c’est que l’équipe gagne. Être leader ou pas n’est pas l’essentiel ; le plus important, c’est d’être utile à mon équipe. Nous travaillons en équipe pour aller de l’avant, avec l’entraîneur et le staff technique. Vous êtes décrit comme un jeune joueur prometteur. Quels sont vos objectifs ? C’est toujours une bonne chose pour un footballeur de marquer son temps en gagnant des trophées dans son pays. J’ai gagné le championnat la saison dernière, je veux encore le gagner et remporter la Coupe nationale. Je veux inscrire mon nom dans les annales du football sénégalais. Il y a aussi les distinctions personnelles, être meilleur buteur ou battre des records. Je veux également décrocher un contrat à l’étranger, jouer dans les plus grands championnats du monde. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lors de vos deux campagnes africaines ? C’était très important pour moi de participer à deux reprises à cette grande compétition africaine. Notre première participation m’a beaucoup marqué, surtout notre rencontre retour face au Raja (victoire de TFC aux tirs au but, ndlr). Pour notre première participation, on avait réussi à se qualifier en phase de groupes. Malheureusement, pour notre deuxième participation, nous avons été éliminés dès le tour préliminaire (face à l’ASEC d’Abidjan), mais on apprend toujours de ses échecs.