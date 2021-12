Seny Dieng, gardien de QPR, a exprimé ce qu’a représenté sa première cape avec l’Équipe Nationale du Sénégal.

Né à Zurich en Suisse et passé notamment par le MSV Duisbourg en Allemagne avant d’atterrir à l’ouest de Londres plus précisément au Queens Park Rangers, Seny Timothy Dieng a eu un parcours pour le moins atypique avant de faire un choix sur sa nationalité sportive.

Sachant tout de même la concurrence en face avec les présences d’Edouard Mendy et Alfred Gomis, le joueur de 27 ans a choisi de défendre les couleurs du Sénégal. Et le 30 mars 2021, face à l’Eswatini, l’ancien portier de Grasshopper honorait sa première sélection et s’apprête à disputer la CAN 2021.

Aujourd’hui, si ses excellentes prestations en club ne lui garantissent pas une place de titulaire avec les Lions, Seny Dieng a tout de même honoré à porter le maillot national. « Débuter avec le Sénégal est le moment le plus fier de ma carrière jusqu’à présent, c’est sûr », a t-il assuré à Penalty.online.

wiwspory.com