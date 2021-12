À travers une double nomination validée tout récemment, Me Seynabou Diouf prend encore plus de galons dans la hiérarchie et l’échelonnement de l’arbitrage national et celui continental. De quoi lui permettre de franchir des étapes supplémentaires dans sa quête d’un rang de juge olympique.

Depuis le 10 novembre passé, Me Seynabou Diouf est devenue la Responsable des arbitres en «kyorugi» au sein de la Division arbitrale de la Fédération sénégalaise de taekwondo (FSTKD). Et depuis le 28 novembre passé, cette Fatickoise d’origine a été élevée au grade de membre du Comité arbitral de la Confédération africaine de taekwondo (AFTU) pour un (RD mandant d’une durée de deux ans.

Deux nominations qui permettent ainsi à Me Seynabou Diouf d’avoir plus d’impact et de présence dans les instances décisionnelles de l’arbitrage sénégalais et celui africain.

Avec Stades