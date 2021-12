En grande forme, le mythique club de Mersey est en train de réaliser une bonne campagne 2021-2022. Les coéquipiers de Sadio Mané n’ont en effet plus perdu un seul point depuis leur défaite du 07 novembre 2021 contre West Ham sont donc sur une série de 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Klopp et ses hommes espèrent ainsi venir à bout des Magpies ce soir à Anfield, pour prolonger cette série à 8 victoires de rang, et revenir à un point du leader, Manchester City (41 points), sorti victorieux de son match face à Leeds United 7-0. Rappelons qu’en cas de match nul ou de défaite, Liverpool pourrait perdre la deuxième place si toutefois Chelsea (3ème, 36 points) parvient à empocher les 3 points de son duel avec Everton

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴

How we line up for tonight’s meeting with @NUFC in the @PremierLeague:

