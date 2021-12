Qui pour stopper le rouleau compresseur ? Les Reds de Liverpool viennent de confirmer leur grande forme en gagnant leur match de cette 17ème journée du championnat anglais face aux Magpies. La 8ème victoire de suite, toutes compétitions confondues, pour Sadio Mané et sa bande. Liverpool a en effet gagné toutes les rencontres qui ont suivi sa défaite siur la pelouse de West Ham 3-2 le 07 novembre dernier.

Newcastle semblait pourtant être bien parti en ouvrant le score à la septième minute par l’ancien du Liverpool Jonjo Shelvey. Mais les Reds ont vite réagi dans cette première période en égalisant par Diogo Jota (21′) et en reprenant l’avantage 4 minutes plus tard sur un but de l’égyptien Mohamed Salah. Le dernier but de la soirée est l’œuvre de d’Alexander Arnold qui, sur passe décisive de Firmino, porte le score final à 3-1.