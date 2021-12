La campagne concerne les jeunes de 15 ans à 17 ans. Le Rise Challenge qui est un partenariat de la NBA Africa et Rise est une initiative mondiale de Schmidt Futures et du Rhodes Trust qui repère les jeunes talents exceptionnels ayant besoin d’opportunités et de soutien tout au long de leur vie tandis qu’ils œuvrent au service des autres.

Dans le cadre du Rise Challenge, Rise sélectionnera, parmi des dizaines de milliers de candidats du monde entier, 100 lauréats qui participeront à la Rise Cohort 2022. Chacun des 100 Rise Global Winners bénéficiera d’avantages tout au long de sa vie, notamment des mentorats, des conseils professionnels, la participation à des programmes de développement du leadership, et des bourses d’études supérieures.

La NBA Africa et Rise feront la promotion du Rise Challenge via les canaux de communication des deux organisations et encourageront les jeunes à postuler. Dans le cadre de l’initiative, les candidats sélectionnés recevront des produits NBA et bénéficieront d’une programmation personnalisée, notamment la possibilité de participer à une rencontre virtuelle avec un joueur ou une légende de la NBA.

« Rise et Schmidt Futures, qui ont pour mission de rechercher, développer et enrichir les talents, sont fiers de faire équipe avec la NBA Africa pour créer et soutenir un réseau de talents extraordinaires venus de tous les horizons et capables de servir les autres, tout au long de leur vie », déclare Wanjiru Kamau-Rutenberg, directeur exécutif de Rise. « En nous appuyant sur l’aura de la communauté du basket-ball pour susciter l’intérêt et l’enthousiasme, nous espérons pouvoir inspirer encore plus de jeunes à rejoindre Rise. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Rise dans le cadre de cette initiative s’inscrivant dans la lignée de notre engagement à offrir plus d’opportunités d’apprendre et de se développer aux jeunes d’Afrique et au-delà », explique Victor Williams, PDG de la NBA Africa. « Nous sommes impatients d’aider Rise à repérer et développer la prochaine génération de leaders qui favoriseront des changements transformateurs à travers le continent et dans le monde. »

Inscription

Les 100 premiers Rise Global Winners, dont les noms ont été annoncés en octobre 2021, ont été sélectionnés parmi des dizaines de milliers de candidats parlant une vingtaine de langues et représentant 42 pays, dont 25 jeunes venant d’Afrique.

Tous les jeunes âgés de 15 à 17 ans au 1er juillet 2022 peuvent déposer leur candidature à la Rise Cohort 2022. Les candidatures peuvent être déposées dès maintenant sur le « Hello World Network », une application mobile disponible sur Google Play et l’App Store.

À la différence de nombreuses autres approches de candidature, Rise offre aux candidats de multiples opportunités de démontrer leur potentiel : présentation de vidéos, projets et entretiens de groupe. Les candidats qui n’ont pas accès à la technologie mobile pourront déposer leur candidature via un navigateur Web, ou par voie postale.

Sélection

Le Rise Challenge comporte trois étapes. Les candidats se présentent sous la forme d’une vidéo, créent un projet personnel démontrant leurs talents et leurs capacités à servir leurs communautés. Entre autres activités, ils évaluent les projets des autres candidats, dans le cadre d’un « examen par les pairs ».

Une fois que les candidats ont passé toutes les épreuves du Rise Challenge, Rise sélectionne jusqu’à 500 finalistes qui participeront aux « Journées des finalistes » pour illustrer leurs motivations, démontrer leurs capacités à résoudre les problèmes et leurs aptitudes au travail d’équipe, sous la forme d’un entretien innovant.

Parmi ces 500 finalistes, Rise sélectionne les 100 Global Winners qui bénéficieront d’avantages tout au long de leur vie. En outre, tous les candidats qualifiés rejoignent une communauté mondiale de leaders et se voient offrir un accès gratuit à des cours en ligne ainsi que des opportunités avec des partenaires du monde entier.

Missions

Le partenariat de la NBA Africa et de Rise s’appuie sur l’engagement de la NBA Africa à soutenir les jeunes à travers le continent, au niveau local grâce à des programmes comme la NBA Jr., et au niveau de l’élite via des programmes comme le Basketball Without Borders (BWB) Africa et la NBA Academy Africa. Toutes ces initiatives comprennent des programmes de formation en aptitudes à la vie quotidienne axés sur la promotion de l’égalité des genres, le développement du leadership et du caractère, et l’éducation à la santé et au bien-être.

La NBA a ouvert son siège africain à Johannesburg en 2010. Depuis lors, la ligue a concentré ses efforts en Afrique sur la facilitation de l’accès au basket-ball et à la NBA grâce au développement de la base et de l’élite, à la diffusion par les médias, aux partenariats avec des entreprises, aux NBA Africa Games, au lancement de la Basketball Africa League (BAL), entre autres. En mai dernier, la NBA a lancé la NBA Africa, une nouvelle entité autonome qui gère les affaires de la ligue en Afrique, y compris celles de la BAL.

