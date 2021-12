Les quinzièmes Championnats du monde de natation en petit bassin (25 m) auront lieu à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La compétition s’ouvre ce jeudi 16 décembre 2021. Le Sénégal sera représenté par la championne d’Afrique de 100m papillon, Oumy Diop.

Initialement prévus pour 2020 et ensuite reportés d’un an pour cause de coronavirus, les quinzièmes Championnats du monde de natation en petit bassin (25 m) se dérouleront du 16 au 21 décembre 2021 dans l’Etihad Arena d’Abu Dhabi. Devenue championne d’Afrique de la 14e édition de natation en grand bassin qui s’est déroulé du 14 au 17 octobre 2021 au Ghana, Oumy Diop va donc participer aux championnats du monde.

La nageuse du groupe élite du centre (CUFE), double médaillé de bronze (relais 4×100 m nage libre et relais 4×100 m NL mixte) et un titre sur le 100 mètres papillon aux championnats d’Afrique, a récemment amélioré son record personnel en championnat de 50 centièmes de seconde avec un chrono de 1 minute 02 secondes 49.

Engagée aux championnats du monde de natation en petit bassin, la jeune nageuse tentera de porter le plus haut possible les couleurs du Sénégal sur le 50 et le 100 m papillon à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis où elle entra en lice ce samedi.

Rappelons que tous les continents prendront part à cette compétition qui est le dernier événement d’envergure internationale de natation pour le compte de l’année 2021. Ces Championnats sont ouverts aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

wiwsport.com