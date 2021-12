Décidément, tous les chemins mènent au Rwanda pour le Sénégal et la Guinée, deux pays qui, comme par hasard, partagent la même poule (B) de la Can 2021.

En effet, Lions du Sénégal et Syli de Guinée ont décidé de se préparer à Kigali. Un choix stratégique lié à la proximité avec le Cameroun, mais aussi pour un problème d’altitude.

Les deux pays ont aussi choisi de jouer en amical contre le pays d’accueil, le Rwanda, avant d’aller rejoindre ensemble leur camp de base à Bafoussam.

Le Syli National, par le biais de leur sélectionneur, Kaba Diawara, a déjà annoncé la couleur en donnant deux dates pour leur match contre les Guêpes du Rwanda : les 2 et 6 janvier.

Quid du Sénégal ? Le Quotidien a appris que les deux missionnaires, le Directeur de la haute compétition (Dhc), Léopold Senghor, et le Secrétaire général de la Fsf, Victor Ciss, qui sont sur place à Kigali, devraient prendre langue avec les dirigeants de la Fédération rwandaise pour une confirmation du match. Reste à trouver une bonne date, si on sait que la Guinée a déjà choisi les 2 et 6 janvier. Comme deuxième sparring-partner, le nom du Soudan a été agité. Le Quotidien a eu vent que ce match amical c’est sur demande des Soudanais. Du coup, le dernier mot revient à la Fédération sénégalaise de football.

Rappelons que les Lions, qui doivent rejoindre Bafoussam le lendemain 7 janvier, affrontent le Zimbabwe, pour leur premier match de la Can, le 10 janvier. Puis les coéquipiers de Sadio Mané vont jouer contre la Guinée le 14 janvier avant de terminer la phase de poule contre le Malawi le 18 janvier.

Le sélectionneur Aliou Cissé a encore 15 jours de délai pour déposer sa liste de 30 joueurs à la Caf.

Le Quotidien