C’est un montant de 7 millions FCFA que les Lions vont encaisser comme primes de qualification au prorata des matchs. Ainsi, les 52 joueurs sollicités par Aliou Cissé pendant les éliminatoires de Cameroun 2021 vont se partager la rondelette somme de 186 millions FCFA.

52 joueurs sont concernés par ces primes de qualification. Ils auront chacun 7 millions FCFA au prorata des matchs joués. S’il a son noyau dur, Aliou Cissé ouvre souvent la Tanière à certains joueurs qui mon trent des prédispositions importantes. Justement, sur cette cinquantaine de joueurs, sept ont été convoqués pour l’intégralité du parcours. Il s’agit de Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Krépin Diatta, Keita Baldé, Famara Diédhiou et Sadio Mané. Ce qui fait un montant de 49 millions FCFA.

Après, ces cadres, 15 autres Lions vont, chacun, encaisser 4.666.666 FCFA pour un total de 69.999.990 FCFA. Les joueurs concernés sont: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Bingourou Camara, Moussa Wagué, Lamine Gassama, Moussa Ndiaye, Salif Sané, Ousseynou Bâ, Saliou Ciss, Franck Kanouté, Pape Alioune Ndiaye, Ismaila Sarr, Habib Diallo, Boulaye Dia, Mamadou Loum Ndiaye et Mame Baba Thiam.

30 Lions vont se partager 66.999.990 FCFA :

Sachant que, cette fois, la CAF a regroupé les matches à cause de la Covid-19, le reste de la troupe a été convoqué à deux reprises. 30 Lions vont se partager 66.999.990 FCFA à raison de 2.233.333 FCFA. Il s’agit de Timothy Dieng, Pape Seydou Ndiaye, Abdoulaye Diallo, Youssouf Sabaly, Racine Coly, Naby Sarr, Abdou Diallo, Fodé Ballo Touré, Ibrahima Mbaye, Arial Mendy, Abdoulaye Seck, Abdallah Ndour, Pape Abou Cissé, Sidy Sarr, Moustapha Name, Pape Cheikh Diop, Opa Nguette, Mbaye Niang, Sada Thioub, Assane Dioussé, Khadim Rassoul Joher, Madické Kane, Joseph Lopy, Pape Matar Sarr, Nampa , lys Mendy, b Mbaye Diagne, Mamadou Fall, Abdallah Sima et Alassane Ndao.

Si plusieurs joueurs sont dans ce lot, c’est parce que, lors des deux dernières journées, la Ligue française de football professionnel (LFP) avait sorti un communiqué interdisant les joueurs évoluant en France de se déplacer en Afrique par vols commerciaux. Et pour ne pas être surpris à la dernière heure, Cissé avait, en son temps, anticipé. C’est pourquoi il s’était retrouvé avec une trentaine de joueurs.

À noter que le ministre des Sports, Matar Bâ, devrait faire face à la presse pour expliquer les différentes rubriques prévues pour le budget de 5 milliards FCFA dégagés par l’État du Sénégal pour accompagner l’équipe nationale dans sa conquête du graal.

