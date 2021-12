Le gouvernement de la République du Cameroun et la confédération africaine de football ont fait part ce jeudi d’un communiqué informant sur les mesures prises concernant le protocole médical mis en place pour la CAN 2021. L’instance en a profité pour siffler la fin de la récréation sur les rumeurs de report ou d’annulation de ce rendez-vous africain.

« Malgré le défi supplémentaire que constitue cette pandémie, notre CAN doit maintenant se jouer. Sa cérémonie solennelle d’ouverture est prévue le 9 janvier 2022 au Complexe sportif d’Olembé » peut-on lire sur le communiqué parvenu à notre rédaction.

Le gouvernement camerounais, représenté par le ministre de la santé et celui des sports a élaboré un protocole sanitaire spécial anti COVID applicable à la CAN. « Au Cameroun comme ailleurs, des mesures efficaces et fiables ont été prises dans le cadre d’un système de riposte cohérent et déjà approuvé. L’organisation de la CAN doit évidemment éviter que la CAN constitue en soi une mise en danger supplémentaire tant de la population résidant au Cameroun que des participants et spectateurs venus d’ailleurs ».

La CAN favorisera l’adhésion de l’ensemble des gestes barrières en plus des mesures spécifiques qui doivent être prises en lien avec cet important et prestigieux événement. Ainsi, le gouvernement du Cameroun, la CAF et la FECAFOOT ont décidé :

-Les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matches de poules de la CAN 2021 que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou d’un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures.

-Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests Covid sur l’ensemble des sites de la compétition.

wiwsport.com