Plusieurs fois présélectionné par Didier Deschamps et même appelé à une reprise avant qu’il ne soit contraint de décliner en raison d’une blessure, Bouna Sarr a finalement tourné le dos à l’équipe de France. Au début de l’automne, le joueur du Bayern Munich a opté pour la sélection sénégalaise, l’équipe nationale du pays d’où sont originaires ses parents. Il devrait même être à la CAN en janvier. Dans un entretien à L’Equipe, l’ancien joueur de l’OM, aujourd’hui âgé de 29 ans, est revenu sur ce choix qui a longtemps été compliqué pour lui.

«L’année de la Coupe du monde en Russie (2018), je recevais des pré-convocations pour l’équipe de France, j’y pensais. J’ai aussi été opéré en mai de l’épaule, j’enchaînais les luxations. Je n’étais pas prêt pour le Sénégal, tout simplement. J’ai fait beaucoup plus de voyages là-bas après le Mondial russe. Ça m’a permis d’avoir plus d’attaches avec le pays de mes parents – ils y finiront leur vie -, d’en tomber amoureux. J’en ai parlé avec Kalidou Koulibaly, avec Édouard Mendy, et j’ai ciblé le rassemblement d’octobre dernier.» Et le voilà en compagnie de Bamba Dieng et de Pape Gueye, deux Marseillais, en sélection.

