Liverpool s’ancre encore plus dans l’histoire de la division élite du football anglais, la Premier League. En venant à bout de Newcastle ce soir à Anfield (3-1), Sadio Mané et compagnie ont enregistré la 2000ème victoire des Reds en Premier League.

Ainsi Liverpool est à jamais devenu le premier club à atteindre cette barre des 2000 victoires dans le plus haut niveau du football anglais. Un record que le club d’Anfield vient d’établir au bout de 4 227 matchs dont 1047 défaites et 1180 nuls. Soirée de records pour Liverpool puisque Mohamed Salah est aussi devenu le premier joueur à marquer lors de 5 matchs d’affilés à domicile contre Newcastle en Premier League.

The first team in English history to record 2,000 victories in the top-flight 👏🔴 pic.twitter.com/tf982XhTES

— Liverpool FC (@LFC) December 16, 2021