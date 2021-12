Les Blues de Chelsea affrontent les Toffees d’Everton à 19h30 au Stamford Bridge pour le compte de la 17ème journée de Premier League

Après la large victoire de Manchester City sur Leeds United (7-0), les Blues de Chelsea ont tout intérêt à vaincre, au Stamford Bridge, la formation d’Everton. Les hommes de Tuchel occupent en effet la troisième place du classement (36 points) derrière Liverpool (2ème, 37 points) et une victoire ce soir face aux Toffees leur permettrait de revenir à deux points du leader Manchester City (41 points).

Avec 8 buts encaissés sur ses trois derniers matchs, le tacticien allemand de Chelsea, Thomas Tuchel, pense que son équipe n’a pas eu de chance ces dernières semaines et a insisté sur le fait qu’il ne changera pas le système de l’équipe pour la rencontre de ce soir. Chose faite puisqu’il a presque reconduit le même onze du précédent match face à Leeds, avec seulement deux changements en attaque ( Ziyech et Pulisic à la place de Werner et Havertz). Edouard Mendy, nominé pour le 11 Mondial 2021 de la FIFPRO et la FIFA, figure bien évidemment sur la composition de départ des Blues

