Le Sénégal se prépare à disputer la 33e édition de la CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Le budget de la CAN et les recommandations des techniciens sont au menu de ce numéro où vous allez découvrir aussi le portrait d’Aliou Cissé qui retrouve la CAN en tant qu’entraineur pour la 3e fois.