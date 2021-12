Villarreal domine largement l’Atlético Sanluqueño en Copa del Rey sur le score de 7 buts à 1.

Les Jaunes du Villarreal étaient tout simplement en démonstration dans ce 2ème tour de la Coupe du Roi d’Espagne. Le sous-marin a en effet étrillé le club de troisième division, Atletico Sanluqueno, sur le score fleuve de sept buts à un.

Le match s’est plié dès la première avec le doublé de Paco Alcacer dans les 15 premières minutes de la rencontre (8′ et 13′). Le club de D3 va inscrire un but contre son camp par Javi Duro (27′), avant que Chukwueze (40′) et Moi Gomez n’inscrivent les buts 4 et 5 de Villarreal. Adrian Armental marqua l’unique but de Sanluqueño pour le 1-5, mais Trigueros (67′) et Dani Raba porteront le score final à sept buts contre un.

L’international sénégalais Boulaye Dia, buteur lors du 1er tour face à Victoria CF (0-8), a assisté à la totalité de la rencontre depuis le banc de touche.

#CopaDelRey | 1-7 ⏱ 90' | ¡Y FINAL! ¡Otra ronda más 🏆! El Submarino sigue adelante tras derrotar ampliamente al @atcosanluqueno con tantos de @paco93alcacer (2), Moi Gómez, @chukwueze_8, @Trigueros17, Dani Raba y un autogol de los gaditanos. pic.twitter.com/JFd0alirOr — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 15, 2021

