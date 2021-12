Cagliari Calcio s’impose sur le score de 3 buts à 1 face à Cittadella en 16èmes de finale de la Coupe d’Italie.

Enfin une victoire pour le club de Diao Baldé Keita ! Le Cagliari Calcio vient de s’imposer en Coupe d’Italie devant Cittadella qui évolue en Serie B. Une victoire qui met fin à la série de 9 matchs sans victoires pour le 19ème de la Serie A.

Sans l’international sénégalais Diao Baldé, Walter Mazzarri (coach Cagliari) et ses hommes ont bien maîtrisé leur adversaire du jour. Les Rouge et Bleu se qualifie ainsi en 8ème de finale sur des buts de Alessandro Deiola (16′), Damir Ceter (40′) et Gaston Pereiro (64′), avant de concéder, à la 85ème minute, l’unique but de Cittadella par Daniele Donnarumma.

wiwsport.com