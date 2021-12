Récemment arrivé en sélection, Pape Gueye trouve tout à fait normal la pression exigée par les supporters sénégalais.

Lui, comme tant d’autres, a sans doute été averti avant sa venue dans La Tanière. Des exigences des supporters de l’Équipe Nationale du Sénégal, qui attendent très impatient un premier trophée dans l’histoire. Dans un entretien accordé à Canal+, Pape Alassane Gueye (22 ans, 1 sélection) a assuré qu’il comprenait la pression exercée sur les Lions du Sénégal.

« Le public sénégalais me rappelle un peu le public marseillais », laisse attendre le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Ils (les supporters sénégalais) sont très exigeants parce qu’ils savent la qualité qu’on a. C’est de bonne augure pour la suite. On est conscient de la responsabilité qu’on doit avoir avec cette sélection. On doit montrer notre niveau à la CAN. »

