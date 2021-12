Leader technique de l’équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané qui avait conduit les Lions en finale de cette joute continentale après 17 ans de disette lors de la dernière édition, en 2019, a bien marqué son empreinte en trois participations (2015, 2017 et 2019). Dans cette vidéo publiée par la Confédération Africaine de Football, vous pourrez admirer la magie du ballon d’Or Africain de 2018 dans ce tournoi. Savourez donc les plus beaux gestes de Sadio Mané.

