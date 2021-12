La prochaine saison de basket va débuter le 29 janvier 2022. C’est la principale information qui est ressortie de la réunion du Bureau de la Fédération sénégalaise de basket (FSBB), tenue ce lundi, au stadium Marius Ndiaye.

Ce sera une semaine après les élections locales du 23 janvier 2022. Et les clubs vont sans nul doute accélérer leur travail hi vernal pour ne pas être surpris. Certains ont d’ailleurs repris le chemin des entraînements depuis un bon moment. On peut citer l’ASC Ville de Dakar qui a déjà deux semaines de travail. Les équipes de DBALOC et du Jaraaf débutent cette semaine.

Cette reprise permettra sans doute aux équipes « africaines » d’avoir des matchs dans les jambes. Elle sera plus bénéfique pour le DUC, engagé dans la Basketball Africa League BAL), dont la 2ème édition démarre le 5 mars 2022, à Dakar Arena.

Avec Record