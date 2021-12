Touché aux ischio-jambiers contre Sassuolo, le 1er décembre, Kalidou Koulibaly a pu reprendre la course ce mardi. Un bon signal à moins d’un mois de la CAN 2021.

Sorti sur blessure lors du match de la 15e journée du Championnat d’Italie face à Sassuolo (2-2), le 1er décembre, Kalidou Koulibaly semble être en avance sur sa reprise. Si son absence était annoncée entre quatre à cinq semaines, le défenseur du Napoli a déjà repris l’entraînement individuel.

Après un peu moins de deux semaines en salle, Kalidou Koulibaly a repris mardi les séances, avec des petits tours de terrain. Un signal positif pour le joueur de 30 ans, qui souffre d’une élongation de second degré au biceps fémoral de la cuisse gauche. Une bonne nouvelle tout aussi pour Naples que pour le Sénégal.

En l’absence de son second capitaine, Naples, désormais 4e de Serie A, a perdu ses deux derniers matchs de Championnat et s’est difficilement qualifié pour les 16es de finale de C3. De son côté, les Lions, qui se préparent à disputer la CAN 2021, devraient sans doute pouvoir compter sur leur capitaine.

