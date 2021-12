Le club Sénégal Moto verte a organisé la 3ème journée de son championnat national de moto-cross, dimanche sur le circuit de Diammadio. Chez les seniors, le pilote Hugo Ville Pontou, qui visait le rach a décroché une 2ème victoire. Du côté des juniors, le jeune pilote Isma Thiam a décroché une 3ème victoire d’affilée, en championnat.

La course, organisée sous l’égide la Fédération sénégalaise des Sports Automobiles et Motocyclistes (FSAM), s’est déroulée sur le circuit de Diamniadio avec la participation de 25 pilotes, toutes catégories confondues. L’épreuve chez les seniors, s’est disputée en trois manches de 20 minutes, plus un tour. Au bout du compte, le détenteur du titre, Hugo Ville Pontou, qui visait le ra chat, a signé une 2ème victoire, en remportant la course. Chez les juniors, la course s’est effectuée en trois manches de 15 minutes, plus un tour.

Intouchable après deux journées, le jeune pilote Ismaïla Thiam a encore dicté sa loi en remportant la course. Détenteur du trophée chez les juniors, Moussa Arouni est monte cette année chez les seniors, de même que son petit frère Karin Azouni. La 4ème journée du championnat national de moto-cross, qui sera er endurance, est prévue le dimanche 16 janvier prochain au Lac Rose.

Avec Stades