L’équipe nationale du Sénégal ne sera pas seule au Rwanda. Dans le cadre de la préparation pour la joute continentale qui se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, la Guinée, adversaire des Lions en phase de poules, opte également pour le pays de Paul Kagamé comme camp de base.

En vue de la prochaine CAN qui se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, Aliou Cissé et son staff comptent ériger leur camp de base au Rwanda pour permettre aux Lions de bien s’acclimater. C’est aussi à Kigali, la capitale du Rwanda, que la Guinée préparera la CAN 2021 la compétition, où elle affrontera au 1er tour le Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe. Tout comme le Sénégal, la Guinée disputera deux matches amicaux contre la formation Rwandaise, les 2 et 6 janvier.

«On va se préparer au Rwanda. Ce sera pour une dizaine de jours (28 décembre au 7 janvier). On a vu que certains copient sur nous (Il fait allusion au Sénégal qui sera au Rwanda du 25 décembre au 7 janvier)», confie Kaba Diawara, sélectionneur de la Guinée. Le Syli National sera en stage du 27 décembre au 7 janvier, date à laquelle il rejoindra Bafoussam, son camp de base camerounais.

wiwsport.com