Le Deportivo Alavés et Linares Deportivo se sont affrontés aujourd’hui à l’Estadio de Linarejos dans un match comptant pour le deuxième tour de la Copa del Rey. A la surprise générale, c’est le club de 3ème division qui s’est imposé et se qualifie donc pour le tour suivant.

Le Deportivo Alavés à fait les frais de ses multiples changements pour le match d’aujourd’hui. Un match que le coach Javier Calleja comptait gagner sans ses cadres tel que Mamadou Loum Ndiaye, laissé sur le banc. Une occasion bien saisie par l’équipe locale qui a ouvert le score à la 19ème minute par Etxaniz.

Le coach du Deportivo Alavés décide alors de faire ses 3 changements juste au retour des vestiaires et parvient à revenir au score à la 67ème minute sur un but de l’attaquant sénégalais Mamadou Sylla. Cependant, le club de Linares va doubler la mise 6 minutes plus tard, et s’offrir une qualification au prochain tour avec ce score de 2 buts à 1.

