Edouard Mendy parmi les nominés de la FIFPRO et la FIFA pour le Onze Mondial 2020-2021.

Encore une nouvelle nomination pour Edouard Mendy ! La Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO) a publié ses deux effectifs, masculin et féminin, de 23 joueurs nominés pour le meilleur onze de l’année et le nom du gardien sénégalais des Blues de Chelsea apparaît bien dessus.

La FIFPRO et la FIFA ont demandé aux footballeurs professionnels du monde entier de voter pour la sélection du meilleur onze de l’année. Et sans grande surprise, l’international sénégalais Edouard Mendy figure sur la short liste des 3 meilleurs portiers qui vont concourir pour l’unique poste de gardien de but dans le Onze Mondial. Aux côtés d’Edouard, sont aussi nominés Alisson Becker (Liverpool) et Donaruma (PSG) qui a récemment remporté le prix Lev Yachine devant le portier sénégalais.

Les votes ont déjà été effectués par les footballeurs professionnels eux-mêmes et le 11 mondial de l’année sera connu le 17 janvier 2022, lors de la cérémonie du The Best FIFA Football Awards qui se tiendra en ligne pour des mesures de sécurité sanitaire.

Voici la liste pour les autres postes :

En défense : David Alaba (Real Madrid CF), Jordi Alba (FC Barcelone), Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC), Dani Alves (FC Barcelone), Leonardo Bonucci (Juventus FC) et Ruben Dias (Manchester City FC).

Au milieu de terrain : Sergio Busquets (FC Barcelone), Kevin De Bruyne (Manchester City FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Jorginho (Chelsea FC) et N'Golo Kanté (Chelsea FC).

En Attaque : Karim Benzema (Real Madrid CF), Cristiano Ronaldo (Manchester United FC), Erling Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (FC Bayern Munich), Romelu Lukaku (Chelsea FC), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Paris Saint-Germain) et Neymar Junior (Paris Saint-Germain).

⭐️ Here are the 23 nominees for the 2021 Men's FIFA FIFPRO #World11! The winners will be announced on 17.01.2022. By the players, for the players.@FIFAcom pic.twitter.com/6lBPAoXlNO — FIFPRO (@FIFPRO) December 14, 2021

