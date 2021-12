L’attaquant sénégalais d’Amiens (Ligue 2 française), Aliou Badji, auteur d’un doublé en championnat, samedi dernier, contre Grenoble (4-1), dit ne vouloir se fixer aucune limite avec ce club qu’il a rejoint en juillet.

« Au début, j’ai eu des difficultés d’obtention du visa et d’adaptation au système de jeu. Ça a aussi pris du temps, mais actuellement, je commence à assimiler« , affirme l’ancien international U20 dans un entretien téléphonique avec l’APS. L’ancien attaquant du Casa Sports (Ligue 1 sénégalaise) rappelle qu’il est arrivé à Amiens au moment où le club « avait commencé le championnat« . Aliou Badji a été transféré à ce club français en quittant Al Ahly, avec lequel il a été champion d’Egypte en 2020. Il assure mieux comprendre les systèmes de jeu mis en place et s’habituer aux déplacements de ses coéquipiers.

« Mais, il reste beaucoup de matchs à jouer. J’ai un bon ratio de cinq buts en 10 matchs, deux passes décisives », s’est-il réjoui, disant ne pas se fixer de limite. L’attaquant sénégalais dit souhaiter faire ‘’la meilleure saison’’ de sa carrière, cette année, et marquer au moins 15 buts. « Nous nous focalisons sur le travail en laissant tout le reste entre les mains de Dieu », a ajouté l’ancien attaquant d’Al Ahly.

Arrivé en Egypte en provenance du Rapid Vienne (Autriche), Badji avait été prêté à un club turc, la saison dernière. Avec son coach, l’accent est mis sur le travail dos au but et sur le fait de garder le ballon pour faire remonter le bloc d’équipe. « Nous continuons à travailler devant le but, parce que c’est essentiel pour un attaquant de marquer des buts », a-t-il poursuivi, rappelant que son club joue avec deux attaquants. « Je peux tourner autour de la pointe ou jouer en pointe », a-t-il expliqué.

Prêté pendant six mois à Ankaragücü (Turquie) à la fin de la saison dernière (3 buts en 13 matchs), il a été cédé en juillet dernier à Amiens, par Al Ahly, pour un an, contre 450.000 euros (296.053.258 francs CFA). Une option d’achat de 1,8 million d’euros (1 milliard 184 millions 213 mille 032 francs CFA) a été négociée par les Picards pour transférer le jeune attaquant formé au Casa Sports et passé par le Rapid Vienne.

APS